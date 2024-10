Till Lindemann, cantante dei Rammstein, è stato ricoverato a Berlino in terapia intensiva la paura era che avesse contratto il Covid-19. La sua band con una nota ha fatto sapere che Till, contrariamente a quanto riportato da varie testate tedesche, è risultato negativo al test per il coronavirus: “Ieri sera Till Lindemann è stato portato in ospedale su consiglio del medico della band. Ha passato la notte in terapia intensiva ma è già uscito, dal momento che sta meglio. E’ risultato negativo al test del coronavirus”.

La voce del gruppo metal tedesco aveva iniziato ad avvertire i primi sintomi subito dopo tornato in Germania dopo un concerto in Russia. I loro concerti sono veri e propri show, con tanto di giochi pirotecnici, fuoco e fiamme.

Il gruppo, il più famoso nell’ambito industrial-metal uscito dalla Germania, si è formato a Berlino nel 1993, quando al chitarrista Richard Kruspe, al bassista Oliver Riedel e al batterista Christoph Schneider si unì il cantante, ex campione di nuoto e amico di Kruspe.