La quarantena durerà, a singhiozzo, fino al 2022, così come le misure di distanziamento sociale. Questo è quanto emerso dagli studi pubblicati su Science dalla Scuola di salute pubblica T. H. Chan dell'Università di Harvard. Senza farmaci specifici e vaccini, con l'allentamento delle restrizioni il Covid-19 tornerà periodicamente fino al 2025.

Tutte le simulazioni, frutto di un modello matematico, mostrano che il virus torna all’attacco non appena si allentano le restrizioni. Oggi però è difficile affermare cosa accadrà in futuro. Sui calcoli incombe infatti un'incognita cruciale ancora tutta da definire, ovvero la durata della protezione conferita dagli anticorpi anti-Covid19. Per questo i ricercatori sottolineano la necessità di fare urgentemente degli studi sierologici sulla popolazione.