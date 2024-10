L’idea del parroco Tim Pelc di Detroit (Michigan)di spruzzare l’acqua santa con una pistola ad acqua è nata per mantenere le distanze di sicurezza anti-coronavirus. Il religioso ha pensato di salvaguardare la tradizionale benedizione trasformando il rito in una creativa celebrazione “drive-in”: i fedeli passavano con l’auto di fronte al sacerdote il quale, munito di mascherina e senza doversi avvicinare, procedeva con la benedizione usando la pistola ad acqua e recitando le preghiere di rito. Il fatto è accaduto in occasione della Pasqua ma la simpatica notizia è arrivata qui in Italia poche ore fa.

Al sito Buzzfeed News, Pelc ha detto di essersi preventivamente informato con un amico medico su come poter organizzare la celebrazione in sicurezza e di avere infine avuto l’idea della pistola ad acqua. “È stato un modo per continuare un’antica tradizione - ha spiegato - e mi è sembrato che le persone abbiano apprezzato”.