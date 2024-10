Sono oltre 118mila, per la precisione 118.434, i decessi legati alla pandemia di Covid-19 registrati negli Stati Uniti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Lo riferisce il database della Johns Hopkins University, secondo il quale negli Usa si contano anche 2.191.052 casi confermati di coronavirus.

Intanto è diventato obbligatorio in California indossare la mascherina nei luoghi pubblici. Lo ha stabilito un decreto del governatore Gavin Newsom, secondo il quale gli abitanti del 'Golden State' dovranno utilizzarla in pubblico o nelle situazioni a rischio contagio, come sui mezzi pubblici, durante lo shopping o nelle strutture sanitarie. Sono esentati dall'obbligo i bambini sotto i due anni e le persone mentre mangiano al ristorante.

"I nostri numeri stanno salendo, non scendono. I numeri dei ricoveri stanno iniziando a peggiorare e sono molto preoccupato per quello che stiamo vedendo", ha dichiarato Newson ad 'Abc7'.