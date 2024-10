Il Coronavirus ha impedito ai bambini del quartiere di uscire a giocare per strada. Pop un bulldog di pochi anni è un cane molto socievole e in queste settimane, come dice la sua proprietaria, una 38enne che vive ad Atlanta (Usa), sta soffrendo molto perché non può uscire a giocare con i bimbi.

Nel video gli occhi di Pop parlano chiaro.