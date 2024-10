Nuovo picco di decessi nell'ultimo mese negli Stati Uniti. Sono 1293 le vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre i contagi hanno raggiunto le 39.617 unità. Lo ha reso noto il sito della John Hopkins University.

Era dal 19 agosto che non si registrava un numero così elevato di vittime. La media giornaliera dei contagi in Usa è salita a 38.037, il 5% in più rispetto alla scorsa settimana.

La situazione negli Usa non sembra migliorare, nonostante il presidente Donald Trump si dica fiducioso per quanto riguarda l'introduzione di un vaccino in tempi brevi.