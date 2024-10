È nato in piena emergenza sanitaria con un taglio cesareo programmato. I genitori hanno deciso di chiamare il loro bimbo Ciro Covid. Il neonato sta bene e ha già lasciato l’ospedale insieme alla mamma. Il fatto è accaduto qualche giorno fa in Argentina, nella città di Ceres, nel dipartimento di San Cristóbal, 260 chilometri a nord-ovest della città di Santa Fe.

La notizia è diventata virale quando qualcuno in ospedale ha fotografato l'atto di nascita pubblicandolo online sui social. La notizia è stata confermata dallo stesso ospedale dove però l'autore dello scatto è stato sanzionato per aver fatto trapelare un documento privato.

“I suoi genitori hanno espresso il desiderio di dargli il secondo nome Covid. È una loro decisione e noi come istituzione non possiamo obiettare”, ha confermato il direttore dell'ospedale, Silvana Torres, precisando che quello in foto "è documentato redatto in ospedale, ma non sappiamo se il nome sarà riportato anche nel registro civile".

La conferma che Ciro Covid sarà il nome finale del piccolo è arrivata dalla nonna paterna contattata dai giornali locali. "Il nome di Ciro Covid è nato perché la madre, parlando con il marito, ha detto che il bimbo sarebbe diventato famoso perché primo nato in zona in un momento difficile per tutti così il padre ha proposto di chiamarlo Covid come segno di forza" ha spiegato la nonna del piccolo.