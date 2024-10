Per capire se abbiamo contratto il Covid-19 è importante conoscere i sintomi. Oltre ai tre classici sintomi di base: febbre, tosse secca e difficoltà di respiro, ne sono stati individuati degli altri. La notizia è stata data dal Cdc di Atlanta, il Centers for Disease Control and Prevention, che tengono sotto controllo la salute mondiale, con un occhio alle centinaia di studi che oggi vengono pubblicati in letteratura.

Secondo gli esperti sarebbero almeno sei i nuovi sintomi da prendere in considerazione. Questi sono: tremore persistente, brividi, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola e perdita del gusto e dell’olfatto. I Cdc raccomandano di prendere in considerazione questi segnali nel tracciare le infezioni da Covid-19. Ma l’Organizzazione mondiale della Sanità non è proprio in linea con queste regole e ribadisce il fatto che i sintomi principali sono febbre, tosse secca e mancanza di respiro.

Ma non è tutto. Anche i dermatologi de Il British Journal of Dermatology fanno sapere che anche la pelle è colpita dal coronavirus. Con cinque nuove manifestazioni cutanee da prendere in considerazione. La prima interessa mani e piedi e si presenta sotto forma di geloni, quelli che normalmente si manifestano dopo un’eccessiva esposizione al freddo. Si può ipotizzare che alla base di questi disturbi ci siano i danni provocati dal coronavirus sui vasi sanguigni che interferiscono con la circolazione. Poi c’è la comparsa di piccole vescicole sulla pelle, di lesioni pruriginose, eruzioni maculo-papulari e di “necrosi”, cioè di morte di cellule della pelle provocate dal fatto che il danno ai vasi sanguigni ha compromesso l’arrivo del sangue in quelle zone.