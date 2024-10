Gli Stati Uniti hanno il più alto numero di casi di Coronavirus al mondo. Un dato che, secondo Donald Trump, è “una buona cosa”. Trump ha specificato: “Lo vedo come un distintivo d’onore, perché significa che i nostri test sono molto meglio”. Il presidente, su Twitterr, è poi tornato ad accusare la Cina di aver creato il virus in laboratorio: "Ha provocato una strage mondiale".

Nel Paese, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University al 20 maggio, i casi ufficiali di Covid-19 sono oltre 1.520.000 e i decessi più di 91.900. Tra le città più colpite c'è New York, mentre in altre l'emergenza riguarda la gestione delle migliaia di senzatetto (nel video in alto, la situazione a San Francisco). Trump parlando con i giornalisti dopo la prima riunione di gabinetto alla Casa Bianca dall'inizio della pandemia, ha sostenuto che aver registrato un così alto numero di contagi “è un grande tributo ai test e a tutto il lavoro svolto da molti professionisti”.

Secondo il Centers for Disease Control, gli Stati Uniti hanno condotto fino a martedì 12,6 milioni di test di coronavirus. Critiche al presidente Usa sono arrivate dal Comitato nazionale Democratico. I dem - riporta la Bbc - hanno ribattuto che il milione e mezzo di casi registrati nel Paese rappresentano "un completo fallimento della leadership".