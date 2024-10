Nelle ultime 24 ore in Spagna sono stati registrati 838 decessi a causa del coronavirus. In totale i morti da coronavirus sono 6.528, mentre il numero dei contagi è di 78.797, con 4.907 persone in terapia intensiva e 14.709 guariti.

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato la lo stop a tutte le attività non essenziali almeno fino al 9 aprile con un congedo retribuito per tutti i lavoratori. Il provvedimento sarà approvato oggi nel consiglio dei Ministri.

A Madrid la situazione è molto delicata, le terribili immagini dei pazienti per terra nei corridoi dell’ospedale hanno mostrato come l'arrivo del coronavirus abbia travolto il sistema sanitario.