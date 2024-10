Donald Trump lascerà definitivamente l'ospedale Walter Reed alle 18.30, ora locale, mezzanotte e mezza in Italia.

Lo ha twittato lo stesso presidente. "Mi sento molto bene", ha annunciato Trump su Twitter, dove ha spiegato che sarà dimesso in serata. "Non siate impauriti dal Covid. Non lasciate che domini le vostre vite", ha aggiunto il tycoon.

"Abbiamo sviluppato sotto l'amministrazione Trump alcuni ottimi farmaci e ottime competenze. Mi sento meglio di 20 anni fa", ha poi concluso. Il presidente americano era stato ricoverato dopo aver manifestato alcuni sintomi, mentre si trovava in quarantena nella Casa Bianca insieme alla first lady Melania.