Coronavirus in Italia e nel mondo: continuano salire i nuovi casi di contagio nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 845, mai così tanti dal 16 maggio, mentre le vittime per Covid sono 6.

Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute, in cinque regioni l’indice di contagiosità Rt è superiore al valore di 1: si tratta di Umbria, Abruzzo, Veneto, Lombardia e Campania. A breve arriveranno i protocolli per la riapertura delle scuole a settembre come ribadito dalla ministra Azzolina.

Preoccupa anche la situazione nel resto d’Europa con nuovi boom di contagi in Francia, Spagna e Germania. Nel mondo sono oltre 2,6 milioni i casi e oltre 793mila i decessi per Covid.

Intanto nuove severe misure di restrizione sono state decise a Casablanca e Marrakech: limitazioni di orario per bar, negozi e ristoranti e per i parchi pubblici.

"Siamo vicini al vaccino. avremo buone notizie a breve. Abbiamo fatto un lavoro fantastico" contro il coronavirus: "abbiamo salvato molte vite". Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox.

In America Latina oltre 250mila vittime

L'America Latina e i Caraibi, l'area mondiale più colpita dalla pandemia da Covid-19, hanno superato la soglia dei 250 mila decessi.Nella regione vivono 620 milioni di abitanti e i casi registrati sono 6,463 milioni, con 250.969 decessi. Brasile, Perù e Messico sono i paesi più colpiti. Il Brasile è il secondo paese per casi e morti nel mondo, dopo gli Stati Uniti: 3,5 milioni di casi confermati di cui 45.323 nelle ultime 24 ore, e 112.304 decessi.

Casablanca e Marrakech blindate

Nuove severe misure di restrizione sono state decise a Casablanca e Marrakech, città importanti per l'economia e il turismo del Marocco, per far fronte alla nuova impennata di casi di contagio da Covid-19. Le misure comprendono un aumento dei controlli sulle persone, invitate a non uscire di casa se non in caso di estrema necessita, con l'obbligo di avere un'autorizzazione, come durante i tre mesi di confinamento drastico imposti la scorsa primavera.

Ci saranno inoltre limitazioni di orario per bar, negozi e ristoranti e per i parchi pubblici. A Casablanca sono anche state chiuse diverse spiagge mentre quelle nei dintorni di Rabat sono già chiuse da alcuni giorni. In Marocco si sta verificando dall'inizio del mese un aumento dei contagi, con un migliaio di nuovi contagi al giorno. Oggi sono stati 1.325 mentre i decessi delle ultime 24 ore sono stati 32. Nel paese, che ha 35 milioni di abitanti, ci sono stati finora 47.638 contagiati e 775 vittime