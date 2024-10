Sono 627 i nuovi morti in registrati in Gran Bretagna, dove il bilancio ufficiale delle autorità sanitarie arriva a 32.692 decessi. Tuttavia, i numeri potrebbero essere molto più alti. Secondo un calcolo del Guardian, che si basa sui dati dell'Ufficio nazionale di statistica, i morti sono più di 40mila. La Bbc scrive che se si guarda ai "morti in eccesso" rispetto alla media si arriva a oltre 50mila decessi.

Infine, per valutare il dato dei nuovi morti diffuso oggi bisogna ricordare che il numero è sempre più alto di martedì, questo perché nel weekend ci sono ritardi nelle registrazioni. Il bilancio odierno di 627 morti è inferiore a quello di 693 decessi di martedì scorso.