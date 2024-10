La situazione sul fronte Covid in Brasile si fa sempre più delicata: il numero di morti per coronavirus ha raggiunto 141.783, mentre sono stati registrati finora 4.732.568 contagiati, dopo un altro weekend di alte temperature, con spiagge affollate a Rio de Janeiro e San Paolo. Le ultime 24 ore hanno visto il virus mietere 335 decessi, oltre a 13.800 nuovi casi, secondo il rapporto sulla pandemia redatto in base ai dati delle segreterie sanitarie dei 27 stati brasiliani e pubblicato oggi dal sito G1.

Negli ultimi 7 giorni la media dei morti sfiora le 700 unità, il che indica una diminuzione del 7% a livello nazionale. In controtendenza Rio de Janeiro e Amazonas, dove sono evidenti i segnali di peggioramento, oltre a Minas Gerais, Bahia, Roraima e Amapá. Rio de Janeiro in questo torrido fine settimana (39 gradi) ha visto le spiagge riempirsi di turisti, per la maggior parte nella totale inadempienza delle misure di sicurezza e delle protezioni.

Copacabana, Leblon e altri litorali nella zona meridionale di Rio sono stati invasi dai bagnanti nonostante ciò non sia autorizzato da decreti municipali, attuati per impedire la diffusione del Covid-19. Anche le spiagge della costa di San Paolo, lo stato più importante e popolato del Brasile, hanno raggiunto picchi elevatissimi di accessi.