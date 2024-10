Scuole chiuse da lunedì a Hong Kong, dove preoccupa l'aumento dei casi coronavirus. Come riporta la Rthk, dopo un annuncio del ministro dell'Istruzione Kevin Yeung, da lunedì chiuderanno in anticipo per le vacanze estive asili, scuole primarie e secondarie.

Oggi le autorità sanitarie hanno segnalato 42 nuovi casi di Covid-19 nell'ex colonia britannica per un totale di 1.365 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.