Il presidente degli Stati Uniti aveva suggerito che per sconfiggere il virus si potrebbero testare iniezioni di disinfettanti e di candeggina, salvo poi correggere il tiro. Ma molte persone a New York, e non solo, hanno preso alla lettera il consiglio e si sono iniettati le sostanze per tentare di sconfiggere o tenere alla larga il Covid-19. Il New York City’s Poison Control Center sostiene di aver ricevuto 30 chiamate nelle 18 ore successive alle osservazioni del Presidente Usa.

La hotline ha riferito alla Nbc di New York che 13 telefonate riguardavano il disinfettante Lysol, 10 sulla candeggina e 11 su altri detergenti per la casa. I produttori di disinfettanti – tra cui Reckitt Benckiser, che produce Lysol e Dettol – sono stati costretti ad intervenire per rilasciare comunicati coi quale avvertire i propri clienti di non ingerire o iniettare i loro prodotti.