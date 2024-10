Una semplice passeggiata, dopo settimane di quarantena obbligata, è finita in tragedia. Voleva festeggiare la fine del lockdown con una foto su una scogliera del parco di Duden, in Turchia, ma è scivolata, caduta da un'altezza di 35 metri. Così è morta una 31enne di origine kazaka, Olesia Suspitsina, che da qualche anno si era trasferita ad Adalia, dove lavorava come guida turista.

Le testate locali e internazionali hanno riportato che Olesia era andata a fare una passeggiata con una sua amica nel Parco Duden - ad Adalia - noto per le sue bellissime cascate, dopo settimane di quarantena blindata in casa.

La ragazza voleva scattare una foto sul bordo di una scogliera con le cascate sullo sfondo. Avrebbe scavalcato la barriera di sicurezza per mettersi in posa di fronte alla sua amica che scattava la foto, ma è scivolata sull'erba, ha perso l'equilibrio ed è caduta dalla scogliera. La sua amica, terrorizzata, ha chiamato subito i soccorsi. Il corpo della donna è stato trovato e portato fuori dall'acqua dai soccorritori. Come riporta il Daily Mail, la polizia turca ha indagato sul caso e ha concluso che si è trattato di un incidente. La salma verrà trasferita in Kazakistan, Olesya verrà sepolta nella sua città natale, Kostanay.