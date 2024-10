Da Nuova Delhi, alzando gli occhi al cielo si vede un cielo azzurro, limpido e soprattutto si vede, o meglio rivede, l’Himalaya. In alcune città del mondo, come anche in India, il grigio dell’inquinamento nasconde quasi costantemente un elemento naturale che noi diamo per scontato. Con le restrizioni dettate dall’epidemia è diminuito il traffico e molte fabbriche sono chiuse, smog e fumi ridotti al minimo, quasi nessun cantiere attivo e così a Nuova Delhi, la megalopoli indiana, torna a respirare regalando ai cittadini non solo aria pulita ma anche la bellezza dimenticata del cielo pulito o pieno di stelle.

Sembrava impossibile fino a un mese ma fa le cime innevate dell’Himalaya possono essere ammirate anche dalle città indiane che si trovano a 200 chilometri di distanza. Alcuni residenti nell’India settentrionale hanno la fortuna di poter vedere l’Himalaya pieno di neve per la prima volta in 30 anni. Gli aggettivi e le foto sui social sono numerosi, al pari dello stupore degli abitanti del distretto di Jalandhar nel Punjab: “Possiamo vedere chiaramente le montagne innevate dai nostri tetti. E non solo, di notte sono visibili le stelle. Non ho mai visto nulla di simile in questi ultimi tempi ”, ha scritto su Twitter Seechewal, che da decenni si occupa di sensibilizzare sull’inquinamento ambientale.