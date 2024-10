L’emergenza sanitaria ci ha costretti a cambiare molte delle nostre abitudini. Ormai da mesi non si può più uscire di casa se non in pochi casi, niente più caffè al bar, passeggiata con le amiche o uscite al cinema. Ma a Berlino l’intrattenimento non si è fermato. Nei giorni scorsi è stato messo su un dj set dai balconi – un po’ come è accaduto in Italia – poi hanno deciso di non rinunciare al cinema e ora proiettano i film nelle facciate dei palazzi. Il primo film è stato proiettato in un cortile a Prenzlauer Berg: Il cielo sopra Berlino, un film del 1987.

Subito dopo la prima comparsa del cinema “condominiale” in sicurezza, è nato un progetto “Se le persone non possono andare al cinema, il cinema potrebbe arrivare da voi”. Il progetto Windowflicks non fa altro che portare proiezioni cinematografiche nei cortili di Berlino. Si tratta di un’iniziativa nata proprio nella capitale. I condomini possono guardare il film insieme dal balcone o dalla finestra. Inoltre, se qualcuno abita in una palazzina con almeno 20 unità abitative e predispone di una grande vista su di un muro, questo può candidarsi, allegando foto su windowflicks.de. Il ricavato sarà devoluto alla campagna di donazione Fortsetzung folgt per la conservazione dei cinema del programma di Berlino.