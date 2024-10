La frase è da choc: “Molte famiglie perderanno i loro cari. Non faremo nulla”. È questa è la linea scelta dal governo di Boris Johnson: “Avanti come se niente fosse”. La Gran Bretagna si smarca dal resto dell’Europa, mentre negli altri paesi i governi prendono misure sempre più drastiche, Londra letteralmente se ne lava le mani. Il consiglio fondamentale contro il coronavirus resta solo quello di usare acqua e sapone e chi ha sintomi è invitato a starsene a casa per una settimana.

Niente chiusure, niente emergenze: la vita a Londra continua a scorrere normale, nessuno indossa la mascherina. Eppure il tono usato ieri da Johnson, nel suo intervento da Downing Street, è stato grave e solenne. Ha ammesso che il Paese si trova di fronte alla più seria emergenza sanitaria in una generazione e che il numero reale dei contagiati potrebbe aver già toccato i diecimila.

Ma ha insistito che prendere misure «draconiane» non farebbe grande differenza e potrebbe addirittura risultare controproducente.

Il premier era affiancato dai massimi esperti scientifici e sanitari britannici, che hanno spiegato che bloccare il virus è impossibile e che l’unica strategia è quella di spalmarne la diffusione nel tempo, in modo da consentire al sistema sanitario di gestire la situazione. Addirittura, hanno sostenuto che non è desiderabile che nessuno venga contagiato, perché è preferibile che la popolazione sviluppi da sé anticorpi al virus. Un approccio che è stato criticato da più parti, sia a livello sanitario che politico: ma che oggi il governo ha continuato a difendere.

E non sono pochi quelli che apprezzano la linea di Johnson: il Times ha scritto che si sta comportando da statista, senza cedere alle pressioni populiste.

E sono scattati i paragoni con Churchill - che prometteva «sangue, sudore e lacrime» - e con Quinto Fabio Massimo, il Temporeggiatore che sfiancò Annibale.

La popolazione sta reagendo in ordine sparso. Alcuni eventi, come la Fiera del Libro, sono stati cancellati, ma il grosso degli appuntamenti va avanti. Nelle università qualche professore fa lezione a distanza, ma sono iniziative individuali: scuole e college restano aperti.