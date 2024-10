Ha poco meno di due anni Luke e da quasi un mese sta affrontando, insieme ai genitori, una enorme sfida: quella contro il Coronavirus. Il bombo vive nello Stato Usa del Michigan.

A fine marzo il bimbo e i suoi genitori si trovavano in casa, tranquilli, guardavano la tv. All’improvviso il piccolo ha perso i sensi, aveva la febbre a 40. La corsa all’ospedale è stata immediata. Luke è stato tenuto sotto osservazione ma ci sono volute 12 ore prima che gli venisse diagnosticato il Covid-19.

Il bambino continua a lottare da quasi 30 giorni. In un messaggio che ha condiviso su Facebook, la madre fa appello a tutte le persone che in questi giorni si sono “lamentate” del lockdown e delle misure di contenimento del contagio, quando invece ce ne sono altre che devono pregare e temere per la vita dei propri cari.