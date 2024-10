Il miliardario cofondatore di Microsoft è pronto pagare i costi della produzione del vaccino contro Sars-CoV2. L’imprenditore ha già preso contatti con compagnie farmaceutiche per quanto riguarda il prodotto che l'università di Oxford sta testando sugli essere umani. L’ha detto in una intervista al Times di Londra, sostenendo che la sperimentazione britannica è "uno dei più importanti sforzi in corso".

"Se i loro risultati degli anticorpi saranno quelli promessi allora io e gli altri del consorzio faremo in modo che sia prodotto in maniera massiccia", ha proseguito Gates sottolineando che nessuno di quanti stanno realizzando il vaccino si aspetta di guadagnarci, sapendo che sarà “un bene comune”.

All'inizio di marzo a Seattle la Fondazione ha reso disponibili migliaia di kit per il tampone gratuito ai cittadini che lo richiedevano per verificare il contagio.

Quella in corso, sintetizza, "è come una guerra mondiale, tranne che per il fatto che stiamo tutti dalla stessa parte". Il miliardario 64enne si è ritirato di recente dal board di Microsoft per dedicarsi alla beneficenza. Già anni fa aveva avvertito i rischi di una pandemia globale e ora ha descritto la diffusione del Covid 19 come il suo "peggior incubo".