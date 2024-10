Le autorità sudcoreane hanno deciso di denunciare il pastore capo della Chiesa, Jun Kwang-hoon, per aver ignorato le misure anti-Covid-19 e organizzato comunque maxi-assembramenti.

Oltre 300 persone sono risultate positive al coronavirus, circa 4.066 hanno frequentato la chiesa protestante di Sarang Jeil, a Seul, di recente: di queste 550 non hanno lasciato i propri contatti e 495 non hanno risposto al telefono. A comunicarlo è la Cnn.

Le persone sottoposte al test del coronavirus sono state 1.207: 305 sono risultate positive, le altre aspettano di effettuare l'esame.

Come riporta l’Ansa, in una conferenza stampa oggi, gli avvocati della chiesa e del reverendo hanno assicurato di aver sempre collaborato con le autorità e hanno annunciato che faranno causa al governo per diffamazione. Il governo di Seul ha spiegato che a tutte le 7.560 chiese della capitale è stato vietato di tenere grandi assembramenti a causa della pandemia di Covid, ad eccezione delle messe settimanali durante le quali i fedeli devono mantenere il distanziamento sociale.