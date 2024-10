La Corea del Nord dall'inizio della pandemia Covid nel 2020 ha chiuso le frontiere e vietato tutte le importazioni di merci dalla Cina, ma oggi si trova alle prese con una grave carenza di generi alimentari.

Le autorità hanno così allertato la popolazione affinché ci si preparari a una situazione economica peggiore della carestia 1994-1998, che uccise milioni di persone.

Radio Free Asia ha riportato che fonti anonime in Corea del Nord parlano di "grave emergenza". "Le autorità hanno comunicato che la possibilità di riaprire le dogane tra Corea del Nord e Cina prima del 2025 era molto ridotta. Ma la situazione alimentare già in questo momento - sottolineano le fonti citate dal britannico Express - è un'emergenza e le persone stanno lottando con la carestia".

"Quando Kim Jong Un dice che i coreani devono consumare meno cibo fino al 2025 questi non fanno altro che provare una grande disperazione. Alcuni dei residenti dicono che la situazione in questo momento è così grave che non sanno nemmeno se potranno sopravvivere al prossimo inverno".