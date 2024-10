“ N el Regno di Dio nessuno è escluso: anche i divorziati, i risposati, gli omosessuali, tutti. Coppie gay ? Dio non le maledice".

E' quanto sostenuto dal cardinale Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle conferenze episcopali della Comunità europea.

"Pensate che Dio possa mai "dire-male" di due persone che si vogliono bene?", ha affermato in un'intervista all'Osservatore Romano. La notizia è stata riportata da TgCom24.

"Il Regno di Dio non è un club esclusivo. Apre le sue porte a tutti, senza discriminazioni. Tanti nostri fratelli e sorelle, ci dicono che, qualunque sia l'origine e causa del loro orientamento sessuale, di certo non se lo sono scelto. Non sono mele guaste".