“Vivere così è più economico che farlo in una casa di riposo”: a parlare sono Marty e Jess Ansen, coniugi pensionati australiani, che hanno vissuto l'ultimo anno e mezzo a bordo di una lussuosa nave, dopo aver prenotato 51 crociere di fila. A riportare la notizia, poi ripresa in Italia da Il Messaggero e da Leggo, il Daily Mirror.

Gli anziani sono ex residenti di una casa di riposo, dove affermano che la vita era molto più cara che in crociera. Gli ultimi 455 giorni li hanno infatti trascorsi in mezzo al mare, in compagnia di nuovi amici, mangiando e ballando. “E in più c’è la pulizia della camera inclusa”, sottolineano.

Come riporta il Daily Mirror, la coppia è diventata famosa sulla nave, dove ormai sono loro ad accogliere i capitani a bordo e non il contrario, dicono gli anziani scherzando. Prossima tappa dei due pensionati le Hawaii.