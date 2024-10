Il piccolo Huxley, 4 anni, cinese era arrivato a casa della nuova famiglia americana due anni fa. Ogni gesto e progresso del piccolino veniva filmato o fotografato dai genitori Myka Stauffer e James e postato sui social. Le visualizzazioni e i seguaci crescevano sempre più, così come le sponsorizzazioni pubblicitarie. Ora però la vita di Huxley è cambiata nuovamente: si perché il bimbo è stato rimandato in Cina e ridato in adozione.

La coppia si è giustificata in un video dove sostenevano che non erano pronti per affrontare una situazione simile e seguire un bimbo affetto da autismo. “Non eravamo pronti – hanno detto i due - aveva molte esigenze di cui non eravamo a conoscenza. Abbiamo cercato di soddisfare i suoi bisogni e aiutarlo il più possibile. Non c’è stato un minuto in cui non abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Gli ultimi due mesi sono stati la cosa più difficile che avremmo mai immaginato. Mi sento un fallimento come mamma” La donna ha proseguito il video: “Non abbiamo adottato Huxley solo per mostrarlo pubblicamente. Mostravamo il 5% della nostra vita con lui, le restanti lotte rimanevano private. Molti professionisti ci hanno detto che aveva bisogno di aiuto. La nuova mamma ha una formazione medica professionale e una casa attrezzata a dovere. Speriamo che se ne prenda cura come il piccolo merita”.

I due sono stati sommersi da commenti negativi e anche insulti. “Lo avete usato solo per le visualizzazioni, dovreste vergognarvi”. Questa è la principale accusa rivolta a una coppia di youtuber americani famosi.