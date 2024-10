Sparatoria in un centro commerciale di Copenaghen, il Field's, luogo poi confermato dalla polizia danese su Twitter: “Sono stati sparati colpi di arma da fuoco e diverse persone sono state colpite”. Gli agenti hanno messo in guardia le persone intimando di non avvicinarsi sul luogo della sparatoria.

Il presunto responsabile è stato arrestato e per ora la polizia non ha fornito ulteriori dettagli sull'identità della persona in custodia. I testimoni dicono di aver sentito almeno 15 spari e che immediatamente si è scatenato il panico.

Il concerto di Harry Styles alla Royal Arena di Copenaghen, vicino a dove si è consumata una sparatoria, come riporta Repubblica, è stato confermato.