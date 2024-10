E’ stato un incontro breve, in un clima teso, quello tra il presidente del Consiglio incaricato Matteo Renzi e il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.

Quest’ultimo, da subito, non ha lasciato parlare Renzi manifestando quella che è la sua posizione ed è andato all’attacco: “Sei stato eletto per fare i sindaco allora fai il sindaco.

Non sei credibile, rappresenti la gente di cui noi siamo i nemici. Il tuo programma è un copia e incolla”.

L’ex sindaco di Firenze controbatte, per quanto gli è possibile perché Grillo è un fiume in piena, e dice: “Tu sei qui perché il tuo popolo sul tuo blog ti ha detto di venire".

“Io sono venuto a manifestarti la mia, nostra, totale indignazione nei tuoi confronti”, risponde piccato Grillo che aggiunge: “La nostra stima non ce l'hai. Non hai nemmeno l’idea di come è il mondo”.

Le accuse reciproche continuano, Renzi afferma che il leader del M5S vuole fare l’ennesimo spettacolo e lo invita a uscire “da questo blog, qui c è la gente che sta male”.

L’incontro, per nulla costruttivo, dunque termina in questo modo. Stretta di mano di circostanza e arrivederci.