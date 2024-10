Ormai sempre più persone si affidano a internet nella ricerca d’informazioni mediche, di dottori e strutture a cui rivolgersi e per la prenotazione di visite ed esami.

In quest’ottica è nato il primo portale in Italia per le consulenze sanitarie online: webmedicine.it.

“Le consulenze vengono erogate online: l’utente e lo specialista si connettono in un’area riservata del nostro portale (alla data ed ora stabilite) ed effettuano una video-conferenza durante la quale lo specialista fornirà all’utente la consulenza richiesta” si legge nel sito.

E ancora: “Il portale nasce per rispondere a un’esigenza di comodità, accessibilità, trasparenza e riservatezza di casa tua”.

Webmedicine offre consulenze in otto ambiti tra cui Gastroenterologia, Ostetricia, Genetica e Nutrizione.

Le tariffe variano, ad esempio per una consulenza genetica per infertilità-poliabortività della durata di 30 minuti il costo è di 118 euro, oppure un consulto di 50 minuti per pazienti con disturbi gastro-intestinali o con problemi nutrizionali la spesa è di 120 euro pagabili con carta di credito o con PayPal. E ancora, ci si può rivolgere anche per la lettura di un esame endoscopico per chiarire eventuali dubbi del paziente.

Insomma, anche per questo tema internet ha imposto la sua presenza.

Voi cosa ne pensate?