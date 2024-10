Anche sull'apertura dei corridoi umanitari da e per Mariupol, come riporta Ansa, Kuleba ha detto che "sfortunatamente Lavrov non è stato in condizione di impegnarsi. Sono pronto a incontrare nuovamente Lavrov se ci saranno prospettive concrete", ha aggiunto.

"Abbiamo avuto la conferma che non abbiamo alternative, ha detto dal canto suo il ministro degli Esteri russo Lavrov, al termine dell'incontro con l'omologo ucraino Kuleba in Turchia. "Coloro che riempiono l'Ucraina di armi devono capire che sono responsabili delle proprie azioni", ha continuato il ministro russo. "Non abbiamo attaccato in Ucraina. In Ucraina si è creata una situazione che ha creato una minaccia a Mosca, abbiamo fatto vari appelli ma nessuno ci ha ascoltato", ha aggiunto Lavrov.

Intanto, la guerra iniziata dalla Russia contro l'Ucraina prosegue senza sosta su due fronti. Sul terreno, con nuovi bombardamenti ancora stamani che hanno colpito un edificio residenziale vicino alla città di Kharkiv causando quattro morti, di cui due bambini. Un attacco ha centrato il villaggio di Slobozhanske, nel sud-est del paese, ferita una bambina di 5 anni, ma si scava tra le macerie per estrarre altri corpi. Oggi è prevista l'apertura di altri tre corridoi umanitari, si vedrà se la tregua sarà effettiva.