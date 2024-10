Treat Williams , il famoso attore protagonista nella serie tv Everwood e nel film Hair, è morto a 71 anni .

Williams è deceduto lunedì 12 giugno a causa di un incidente stradale verificatosi nel Vermont . Secondo quanto riportato dalla Polizia, il 71enne era su una moto quando si è scontrato con un suv nel Dorset.

" Williams non è stato in grado di evitare una collisione ed è stato sbalzato dalla sua moto. Ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in aereo all'Albany Medical Center di Albany, New York, dove è stato dichiarato morto", hanno dichiarato le Forze dell'ordine.