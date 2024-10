La Cina promette che non attaccherà mai l'Ucraina e che fornirà aiuti economici al Paese sotto attacco da parte della Russia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese in Ucraina, Fan Xianrong, in un incontro con il governatore di Leopoli, Maksym Kozytsky.

La Cina, ha detto l'ambasciatore, è "un Paese amichevole con il popolo ucraino" e "non attaccherà mai l'Ucraina. La aiuteremo in particolare sul piano economico".

Da Pechino, in risposta a una domanda sulle dichiarazioni del diplomatico cinese, il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, ha sottolineato che "la Cina sostiene sicuramente queste affermazioni del nostro ambasciatore in Ucraina" e "sostiene tutti gli sforzi che portano a un allentamento della situazione a una soluzione politica".

Domani, come confermato dalla Casa Bianca, è prevista una telefonata tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping. Si tratta della prima telefonata tra i due leader da quando la Russia ha invaso l'Ucraina.