Sta girando l'Europa con la sagoma di suo padre, morto circa 2 anni fa per colpa di un tumore, e con la stessa sagoma si scatta delle foto.

La protagonista di questa bizzarra idea è la cinese Jinna Yang che così facendo esprime un desiderio del padre defunto: sta visitando tutti i luoghi che l'uomo avrebbe voluto vedere quando era in vita.

La ragazza scatta una foto insieme alla sagoma, vicino ai monumenti-simbolo di tutte le capitali europee, o nei luoghi naturali più rappresentativi, e pubblica tutto su un suo sito che sta avendo molto successo.

Sulla sua pagina, la giovane si racconta: parla dei momenti difficili della sua vita in cui aveva raggiunto il punto di non aver più voglia di vivere; di svegliarsi la mattina, rinunciando così ai suoi sogni.

"Un giorno mi sono svegliata e ho preso la decisione di riprendere il controllo della mia vita. Ho deciso di non rinnovare il mio contratto di locazione sul mio appartamento. Ho lasciato il mio lavoro senza piano B. Ho comprato uno zaino, ho messo dentro la mia reflex digitale, un computer portatile e un paio di cambi di vestiti. Ho lasciato tutto a New York per girare il mondo per la prima volta con un ritaglio grandezza naturale di mio padre".

Il padre che non ha mai avuto la possibilità di viaggiare per il mondo.

"Ha sacrificato tutta la sua vita per gli altri, i suoi genitori, i suoi figli, sua moglie, la sua famiglia ei suoi amici. A 51 anni, gli è stato diagnosticato un cancro. Prima di avere la possibilità di realizzare i propri sogni, questa malattia lo ha portato dal mondo.

Ma anche se non è qui in carne e ossa, so che è con me il suo spirito. L'ho portato con me in tutta Europa per essere fotografati insieme”.