La storia di Liang Yaoyi ha commosso la Cina intera. Lui è un bambino di 11enne cui hanno diagnosticato un tumore incurabile. Sapendo di non avere molto da vivere, ha insistito per donare gli organi.

In Cina la cultura della donazione degli organi è nuova. Il primo registro nazionale per i trapianti risale al 2010.

Per questo il piccolo ha sorpreso la famiglia e i medici con un gesto molto generoso: voleva era salvare altre vite, perché la sua non sarebbe durata a lungo. Una fotografia che sta facendo il giro del mondo mostra il dolore e insieme il rispetto dei camici verdi in sala operatoria davanti alla barella su cui giaceva il piccolo Liang.