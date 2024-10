Una notizia choc arriva alla Premier League, massima serie calcistica inglese. Venerdì sera un giocatore dell'Everton sarebbe stato arrestato nella contea della Grande Manchester con l'accusa di pedofilia. Secondo il Liverpool Echo si tratta di Gylfi Sigurdsson, 31enne, sposato, veterano della nazionale islandese.

L'Everton avrebbe ammesso di averlo sospeso dagli allenamenti in attesa di un’indagine della polizia, senza fare nomi né fornire dettagli sul caso. “Il club continuerà a supportare le autorità con le loro indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento” ha dichiarato la società di Liverpool in una nota.

Una fonte interna alla polizia avrebbe rivelato che, nella perquisizione della sua abitazione da parte degli agenti, "diversi oggetti sono stati sequestrati, e che l'uomo è stato interrogato in relazione a reati molto gravi" commessi nei confronti di un minore. Sempre fonti della polizia, secondo i media britannici, riferiscono che il giocatore, dopo un primo interrogatorio, è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini.

Sigurdsson, centrocampista classe '89, ha militato in carriera anche nell'Hoffenheim, nello Swansea City e nel Tottenham, oltre a contare 78 presenze e 25 gol in Nazionale.