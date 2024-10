Chico Forti è un uomo libero. Il 65enne trentino non è più detenuto in carcere a Miami, ma è trattenuto dall'Agenzia statunitense per l'immigrazione in attesa del trasferimento in Italia.

Condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998, l'uomo potrebbe rientrare in patria entro tre settimane.

Nelle ultime ore, a Miami, si è tenuta l'udienza in cui Forti ha siglato l'accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia, dove la corte d'Appello di Trento ha già convertito nelle scorse settimane la sentenza statunitense. Si tratta dell'ultimo passaggio prima del rientro.