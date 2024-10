Le parole chiave inserite nell'ultimo mese sul motore di ricerca Google sono tante, ma le più cliccate, secondo quanto emerso dall’indagine estiva Zeitgeist del colosso di Mountain View, pubblicata da Google Italia, sono: virus ebola ("sintomi", "contagio", "Italia"), Pantani, Palestina, Pausini, Buffon, diete e tintarella.

L'attualità tiene: i vacanzieri prendono il sole e nel mentre interrogano il motore di ricerca anche sui bombardamenti a Gaza.

Ovviamente non manca il gossip: a spopolare il bacio tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. Emergono, inoltre, Emma Marrone e Kit Harington di Game of Thrones, immancabile Laura Pausini, la figlia lesbica di Roberto Vecchioni, l'ex di Amici finita al Crazy Horse Giulia Pauselli e la senatrice di Ncd Laura Bianconi finita in ospedale dopo la rissa scoppiata a palazzo Madama sul famigerato "canguro". Tra le sorprese c'è Plinio Fernando, alias Pierangela Fantozzi. Quest’ultimo, sicuramente sarà riemerso a causa della saga di Fantozzi che le emittenti hanno inserito nei propri palinsesti estivi.

Ma non è finita qui perché siamo un popolo di vanitosi e allora su Google impera il termine "abbronzatura".

C’è chi chiede un "attivatore di abbronzatura", chi il "trucco dell'abbronzatura", e altri domandano se il "cloro toglie abbronzatura?".