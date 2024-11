L'attrice Chanel Maya Banks, conosciuta per i suoi ruoli in 'Gossip Girl' e 'Blue Bloods', è stata ritrovata incolume in Texas dopo la sua scomparsa avvenuta due settimane fa a Los Angeles. Secondo quanto riportato dal New York Post, un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato: "L'attrice 36enne è stata trovata oggi in Texas". Le autorità hanno assicurato che non ci sono indizi di alcuna attività sospetta legata alla sua sparizione, sebbene non siano stati forniti dettagli sul motivo del suo viaggio in Texas.

La famiglia di Banks, preoccupata per l'assenza di notizie dalla donna dal 30 ottobre, si era recata in aereo per cercarla. "Cinque giorni senza notizie da mia cugina sono stati un campanello d'allarme", ha dichiarato Danielle-Tori Singh a Abc 7 Eyewitness News.

La cugina ha espresso preoccupazione affermando che solitamente non passano più di 48 ore senza comunicare. "Quella ragazza è come una sorella maggiore per me", ha aggiunto. Prima del ritrovamento, i sospetti sembravano concentrarsi sul marito di Banks, con dubbi sollevati dalla stessa Danielle.

"Suo marito non ha collaborato con la nostra famiglia e la polizia di Los Angeles", aveva scritto in un post condividendo un appello per ritrovare la cugina. "Anzi, è stato visto rimuovere i volantini per la sua scomparsa dalle auto e dall'area circostante".