Questa mattina, intorno alle 9, l'ex presidente della Generaltat catalano, Carles Puigdemont e i quattro ex ministri del governo catalano deposto "si sono presentati in un commissariato della Polizia federale belga" e "sono stati presi in custodia" ma "il giudice si è rifiutato di eseguire il mandato di arresto europeo" e i cinque sono stati "rilasciati con la condizionale su cauzione".

Lo ha annunciato Gilles Dejemeppe portavoce della Procura di Bruxelles durante una conferenza stampa. Ora la decisione passa al giudice istruttore, che entro 24 ore dovrà pronunciarsi se i cinque dovranno tornare in carcere.

Al momento non è ancora chiaro chi sarà il giudice istruttore che dovrà prendere una decisione entro le 9 di domani mattina.