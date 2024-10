Il presidente catalano Carles Puigdemont ha fatto ingresso nell'emiciclo del Parlamento di Barcellona. Sta iniziando la seduta sul processo di indipendenza catalana dopo un ritardo di più di un'ora.

Secondo fonti del governo di Madrid, che hanno parlato a El Pais, il ritardo della sessione plenaria al Parlamento catalano sarebbe dovuto al fatto che il testo del discorso del governatore Carles Puigdemont avrebbe preteso di dare per scontata la dichiarazione d'indipendenza, senza citarla, con l'applicazione della legge del referendum. Una formula non accettata dal partito indipendentista Cup.

Secondo queste fonti, Puigdemont voleva sospendere temporaneamente la dichiarazione d'indipendenza. La Vanguardia ha invece parlato di mediazione internazionale in corso come motivo del ritardo, mentre altri media riferiscono che politici di Pp e Ciudadanos avrebbero tentato di far cancellare l'intervento di Puigdemont.