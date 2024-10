E' atterrato alle prime luci dell’alba a Pratica di Mare il Boeing KC-767 del 14° Stormo dell'Aeronautica Militare con a bordo il medico italiano di Emergency risultato positivo al virus Ebola in Sierra Leone.

Il paziente ha viaggiato per circa 6 ore e 30 minuti all'interno di una speciale barella isolata avio-trasportabile, che in Europa è detenuta esclusivamente dall’Aeronautica Militare e dalla Royal Air Force ed è stato assistito durante il volo di trasferimento da un team medico dell'Aeronautica Militare specializzato in bio-contenimento composto da circa 25 persone tra medici, specialisti e personale di bordo.

Tutte le operazioni sono state condotte sotto la guida del Colonnello Roberto Biselli, capo del team di bio contenimento dell'AM.



Ad attendere il medico contagiato all’arrivo Roma un'ambulanza dell'Istituto Lazzaro Spallanzani dove attualmente si trova il paziente che viene costantemente monitorato da un team di professionisti di cui si avvale l’ospedale romano, preparati alla gestione di casi come l’ebola.