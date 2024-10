Gianroberto Casaleggio, fondatore e guru del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato scorso al Policlinico di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa.

Tre giorni fa, scrive il quotidiano di Ezio Mauro, La Repubblica, “l'imprenditore piemontese ha avuto strani dolori alla testa, si sentiva "confuso" e così la moglie l'ha accompagnato per una visita all'Auxologico, uno dei più qualificati centri privati che fanno parte della rete sanitaria lombarda e lì, quando gli specialisti si sono resi conto che non si trattava di un malore passeggero, è stato trasferito alla struttura di via Francesco Sforza. Qui, nella giornata di sabato, è entrata in azione l'équipe dei neurochirurghi. Secondo indiscrezioni, l'operazione si è resa necessaria per far fronte a un edema che avrebbe potuto creargli serie conseguenze. Ma il tempestivo intervento dei chirurghi è servito a risolvere il problema”.

Ora Casaleggio starebbe meglio. E’ ricoverato in corsia e la sua presenza in ospedale è protetta dalla massima privacy.

Su twitter, Matteo Renzi scrive: “Un sincero in bocca al lupo per Roberto Casaleggio. Davvero, di cuore. Lo aspettiamo in forma per tornare a essere…in disaccordo con lui!”