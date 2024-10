Re Carlo III all'Abbazia di Westminister per la cerimonia di incoronazione. Prima di lui è entrata Camilla, regina consorte.

Il rito per l'incoronazione di Carlo III e la regina Camilla è iniziato nell'abbazia. "Sua maestà, come figlio del Regno di Dio, vi accogliamo in nome del Re dei Re", ha detto l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

"Nel Suo nome e nel Suo esempio, sono qui non per essere servito, ma per servire", ha risposto il sovrano.