Sicuramente tanti di voi hanno conservato alcune monete delle vecchie lire. Alcune, antiche e rare, valgono davvero una fortuna e c’è chi è disposto, per averle, a pagarle caro. Ad esempio, le 100 lire dell'anno 1955, ne furono stampate circa 8,6 milioni, possono valere fino a 1.200 euro. Il valore delle 50 lire dell'anno 1958, invece, può variare: dai 20 euro per un esemplare usurato ai 2.000 euro per quelle in perfetto stato di conservazione.

Quest’ultimo aspetto, infatti, è molto importante: graffi, solchi e usura compromettono notevolmente il valore della moneta.

Ci sono poi le 10 lire dell'anno 1954, coniate in oltre 95 milioni di esemplari, che valgono 70 euro ciascuna al massimo e le 5 lire del 1956, in circolazione ne furono messe 400mila esemplari, che possono valere un minimo di 50 e un massimo di 1.500 euro.

A questo punto, se non l'avete giò fatto, andate e riprendere le vostre monete conservate in qualche scatola e controllate se ne possedete, a vostra insaputa, qualcununa di queste sopra elencate.