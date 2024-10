"E' fallito due mesi fa, poco dopo l'inizio della guerra, un nuovo tentativo di uccidere Vladimir Putin". Lo rende noto il capo del dipartimento di intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kyrylo Budanov.

"Sono stati diversi gli attentati alla vita del presidente russo - ha sottolineato Budanov -. Di recente quello ad opera di esponenti caucasici. Non si tratta di informazioni pubbliche, ma è tutto vero".

Lo stesso Budanov qualche giorno fa aveva affermato che il presidente ucraino è "gravemente malato di cancro" e che "in Russia è già in corso il golpe per rimuoverlo dal governo".