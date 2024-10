A Cambellton, nell'est del Canada, due bambini di cinque e sette anni, che dormivano in un appartamento situato sopra un negozio specializzato in animali esotici, sono stati uccisi da un pitone, lungo 3 o 4 metri, scappato proprio dal negozio situato sotto l’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’animale sia riuscito ad uscire dal recinto, ad entrare nelle canalette di ventilazione e poi nella casa dove si trovavano i due piccoli. Da diversi mesi gli abitanti della zona si lamentavano della presenza del negozio, tant’è che avevano presentato anche una petizione per la chiusura del locale. In merito alla vicenda, le autorità comunali hanno ha fatto sapere che verificheranno nuovamente la regolarità della licenza concessa al proprietario, sospettato per altro di maltrattamento degli animali.