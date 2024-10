Le autorità russe hanno annunciato l'arresto di una non meglio identificata cestista americana due volte campionessa olimpica. La sportiva statunitense, della quale non sono state rese note le generalità, sarebbe finita in manette perché trovata in possesso di quelle che sono state definite "sostanze stupefacenti".

Secondo quanto emerge, la campionessa americana sarebbe stata trovata in possesso di una sigaretta elettronica e di olio di cannabis.

L’atleta è stata fermata alla dogana dopo un volo in arrivo da New York in febbraio. Ora rischia potenzialmente da 5 a 10 anni. L’arresto rischia di aumentare la tensione tra Mosca e Washington nell'ambito della guerra in Ucraina.