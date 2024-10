PHOTO



Cinque uomini e cinque donne: sono dieci in totale le vittime della sparatoria avvenuta in una sala da ballo cinese a Monterey Park, in California. A comunicarlo è stato lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, in una conferenza stampa, e lo ha riportato Fanpage.

La sparatoria è avvenuta alle 22,22 di ieri sera (le 7,22 in Italia ) a West Garvey Avenue. Mentre la comunità cinese di Monterey Park festeggiava il Capodanno cinese, il killer ha sparato nella discoteca piena di gente con un fucile d’assalto ad alta potenza, sottrattogli poi dai presenti. L'uomo, un asiatico di 72 anni, è morto suicida per una ferita d'arma da fuoco.

Sconosciuto per ora il movente. Lo sceriffo ha detto: "Seguiamo ogni pista, non sappiamo se si tratti di un crimine d'odio o meno".

"Jill ed io stiamo pregando per coloro che sono stati uccisi e feriti nella sparatoria di massa di ieri sera a Monterey Park", è quanto intanto ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Sto monitorando attentamente questa situazione man mano che si sviluppa ed esorto la comunità a seguire le indicazioni dei funzionari locali e delle forze dell'ordine nelle ore a venire", ha aggiunto.