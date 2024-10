La Procura di Cremona nel nuovo filone d'inchiesta sul calcio scommesse indaga su circa 85 partite tra A (una trentina), B e Lega Pro, a partire dal 2009.

Tra i giocatori indagati c’è anche Rino Gattuso: “Non ho mai truccato match – si difende l’ex giocatore del Milan ai micronfoni di Skysport - se lo provano mi ammazzo”.

Oltre Gattuso sono finiti sul registro degli indagati Brocchi, Claudio Bellucci, ex giocatore di Modena, Napoli, Bologna e Sampdoria, attualmente allenatore giovanile; Davide Bombardini, ex di Roma, Bologna, Atalanta e Albinoleffe; Leonardo Colucci, ex di Modena e Bologna attualmente allenatore giovanile; Lorenzo D'Anna, ex del Chievo oggi allenatore giovanile; Nicola Mingazzini, ex di Bologna e Albinoleffe, attualmente al Pisa; Claudio Terzi, giocatore del Siena; Samuele Olivi, ex di Salernitana, Piacenza e Pescara oggi al Grosseto; Fabrizio Grillo, giocatore del Siena.

Foto tratta dal sito Uefa.org